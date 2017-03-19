北大才子賣豬肉 年營收58億元

北京大學中文系畢業的陸步軒，17年前開始賣豬肉，他曾表示「我給母校丟了臉、抹了黑，我是反面教材」，如今他開的連鎖豬肉店遍及北上廣並挺進寧波，年營收達新台幣58億元。

綜合寧波日報甬派客戶端等陸媒報導，有「北大才子屠夫」之稱的陸步軒位於寧波的門市昨天一早就排起長長的人龍。陸步軒戴著眼鏡，高舉手上的刀子，刀鋒直落下去，切的豬肉剛好一斤（500克），放在秤上幾乎分毫不差。

大陸網民針對才子賣豬肉這件事線上投票。在「你覺得北大才子賣豬肉是人才浪費嗎？」的題目設計中，27.47%的人表示，「『才子』跟『豬肉』不太配」，有72.53%的人認為，「不是。才子賣豬肉，不覺得很萌麼？」

陸步軒1966年出生於西安市長安區，1985年以長安區文科狀元的成績考入北京大學中文系，1989年畢業至長安區柴油機廠工作。經一番波折後，他開始學習做生意，將豬肉賣得有聲有色，2013年4月還受邀至北大演講。

陸步軒近日帶領一群高學歷的「豬肉佬」和大陸最大土豬品牌「壹號土豬」殺進了寧波。雖然陸步軒賣的豬肉價格比一般貴一些，消費者還是很捧場，顧客陳奶奶說，畢竟是有品牌的，價格還能接受，也想嘗嘗鮮。

其中一名顧客為了買陸步軒的豬肉，還從義烏了開了百餘公里的車趕來，衝的就是「北大才子屠夫」的名聲。短短半天時間，攤位上4頭土豬銷售一空。還有人拿著陸步軒的新書「北大屠夫」要求他簽名。

陸步軒表示，「壹號土豬」自2007年開業以來，千家連鎖店已經遍布北京、上海、廣州等，去年的營收為人民幣12.88億元（新台幣約58億元），已經成為大陸最大的土豬鮮肉食品連鎖企業。

他說，這次寧波開的7家店和同期開業的無錫店，只是「壹號土豬」今年大規模布局浙江的第一槍；未來，寧波「壹號土豬」門市將達到100家，在杭州也將擴充到200至300家。1060319

(中央社)