個人申請甄試注意 上傳資料別犯這些錯

大學個人申請將進入二階甄試，考生必須先上傳書審資料。甄選委員會將審查資料未逐一上傳、檔案過大、忘了確認等問題整理成Q＆A，避免糊塗考生凸槌。

106學年大學「個人申請」提供5萬5954個名額，創歷年新高，大學甄選入學委員會日前公布第一階段篩選結果，共有6萬956人通過篩選，通過篩選比率為80.83%。

根據大學甄選入學委員會規定，通過個人申請管道第一階段篩選的考生，還需要參加第二階段指定項目甄試，通過篩選的考生需依照通過校系規定，繳交書面審查資料，作為二階甄試使用。

為了避免考生花費太多時間和金錢在包裝備審資料上，甄選委員會從102學年開始試辦「書面審查電子化作業」，103學年全面實施，考生只要將資料製作成PDF檔案格式，再透過網路上傳即可，減少書面備審資料印製的費用和寄送時間。

在網路上傳書審資料時，每年都有考生因為不熟悉操作或流程，出現一些常見錯誤，甄選委員會也將考生常出現的問題製成Q＆A，並公布在網路上，提供考生查詢，避免上傳資料時出現狀況。

大學甄選入學委員會副總幹事陳淑美舉例，各校系要求的審查資料通常不只一個項目，可能包括自傳、讀書計畫、個人資料、其他表現等，考生必須將每個項目分項製作成PDF檔案後，再逐一上傳，但部分考生會把所有資料製成1個檔案後再包裹式上傳。

陳淑美指出，考生若將檔案分項上傳，系統會在每個檔案前加上書籤，大學端就能清楚看到每個檔案，若變成包裹式檔案，大學端可能會誤解考生只傳了1個檔案，因此考生上傳資料務必要注意，若在截止期限前且還未送出資料，都還可以修改。

上傳資料時，檔案格式和大小也都有規定。陳淑美表示，上傳檔案限用PDF格式，且每個項目審查檔案上限為5MB，每個校系所有審查資查項目檔案總容量上限10MB，若上傳檔案太大，畫面會停留在「檔案上傳中，請稍候」，無法完成上傳。

審查檔案上傳後，只要未執行最後確認作業前，都還有機會修改或上傳。陳淑美表示，考生上傳檔案後，系統會出現檢視欄目，考生可檢視上傳的檔案，只要還未執行最後確認動作，在校系規定期限內，都可更改檔案重新上傳，但如果已完成上傳確認，就不得再要求更改資料。

陳淑美也表示，過去曾有考生上傳檔案後，卻忘了執行最後確認送出的動作，提醒考生上傳資料後，務必再次進入審查資料上傳系統，查看校系的確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表確認成功，該校系的審查已經完成上傳。1060319

(中央社)