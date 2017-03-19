個人申請書審資料 行銷自己但勿誇大

大學個人申請二階甄試即將啟動，考生必須先上傳備審資料，大學端也建議考生，「要懂得行銷自己」，但切勿誇大不實，可多用具體實例來說明學習動機或表現。

106學年大學「個人申請」提供5萬5954個名額，創歷年新高，大學甄選入學委員會日前公布第一階段篩選結果，共有6萬956人通過篩選。根據大學甄選入學委員會規定，通過一階篩選的考生，還需參加第二階段指定項目甄試，考生需依照通過校系規定，繳交書面審查資料，作為甄試使用。

根據各大學校系個人申請簡章規定，各校系審查資料可自訂，如自傳、讀書計畫、個人資料、其他表現等，書審資料分數佔甄試比重則不一。

多數學校都會要求考生寫自傳，台大註冊組主任洪泰雄表示，自傳內容可提到個人資料、求學經歷、報名動機等，但別像記流水帳、或洋洋灑灑一大篇，必須言之有物，例如談到求學經歷，可以列出好的表現，介紹興趣專長，最好能有具體實例，例如曾參加競賽、活動，講到報考動機時，要對甄選校系有深入認識，並展現企圖心和誠意。

讀書計畫方面，洪泰雄建議，可以先上校系網站查詢，瞭解該系的教學目標、課程特色、發展方向等，也可以向學長姊請教，藉此規劃自己未來的學習方向；「不管寫自傳和讀書計畫，最重要的行銷自己」，但切勿誇大不實，否則和口試委員面試時，可能就會露出馬腳，反而大大扣分。

交大副校長陳信宏也提醒考生，不要放不相干的資料來增加篇幅，這樣對甄試並無幫助，如果想要展現自己的優勢，最好還是提供和該校系相關的成績、活動等表現，這樣甄試才有機會加分。

為了幫助考生準備第二階段甄試，IOH開放個人經驗平台也邀請多位大學教師、畢業校友或在學生分享，考生可上網查詢。

IOH開放個人經驗平台也整理備審資料重點來提醒考生，自傳關鍵要「賣點」和「具體」，並呈現「和科系的連結性」，可引用實際經歷來呈現從活動中學到什麼，讀書計畫可分為短中長期等不同階段，也可以做流程圖來搭配，讓讀書計畫一目了然。1060319

(中央社)