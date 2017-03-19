鄭明典：近3年全球年均溫破高溫紀錄

我要評比

氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上表示，最近3年年均溫年年破高溫紀錄，且所有高溫年都在1998年以後，氣候基準值為13.9度。

鄭明典今天以「全球平均氣候」為題，在臉書貼出兩張圖，一張是全球平均氣溫的年平均溫度前10名高溫、另一張則是最近10年的二月份全球平均溫度。

從全球年平均氣溫前10名高溫圖來看，前三名分別是2016、2015及2014年，「最近3年年年破高溫紀錄」鄭明典指出，且所有高溫年皆在1998年之後，氣候基準值為13.9度。

而針對最近10年的二月份全球平均氣溫圖，鄭明典則說，今年二月排名是有現代分析以來的第二高，次於去年紀錄，基準值是12.1度。1060319

(中央社)