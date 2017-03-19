薩德影響？陸客讓俄羅斯精品市場趨穩
國際不動產諮詢公司CBRE一項調查顯示，因中國遊客的消費力道，使得2016年俄羅斯精品市場得以在經濟危機中穩定下來。
俄羅斯衛星通訊社18日引用國際不動產諮詢公司世邦魏理仕集團（CBRE）的一項調查報告，作以上報導。
報導說，盡管經濟出現危機，但是2016年俄羅斯精品市場穩定下來了。俄羅斯精品商店數量已成長42%，俄羅斯2015年共出現17家精品商店，2016年新開12家。
分析人士指出，這是因為俄羅斯大型零售商把莫斯科精品價格下調10到25%，此舉使精品具有競爭力，價格可以與米蘭相比，並低於亞洲國家的價格。這導致外國購買者增多，尤其是中國大陸遊客。
報導說，莫斯科的精品品牌數量在全球排名第七，與紐約、大阪和台北排名相同。全球73%的精品品牌零售商在俄羅斯首都設有商店。
報導說，2016年赴俄羅斯的中國遊客總量將成長20%到25%。俄國旅遊局資訊也顯示，2016年透過團體免簽方式赴俄的中國遊客年增逾41%，達76萬人。
美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），引發中國大陸與俄羅斯的反彈，主因是薩德雷達探測半徑高達2000公里，可探測到北韓、中國大陸東北與俄羅斯遠東地區的飛彈發射。
有學者分析，美韓在南韓部署薩德，意味向中、俄等海權國的挑戰與遏制。這也可能使中國與俄羅斯聯手反制。
對於薩德部署南韓一事，北京當局已祭出一系列「限韓令」，包括限制南韓藝人、南韓旅遊、南韓產品等作法。大陸官方從未承認祭出「限韓令」，部分大陸網友則是主動響應抵制措施。1060319
(中央社)
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