WBC》誰輸誰打包! 美國與多明尼加前3局戰平
美國與多明尼加今進行經典賽最後一場複賽賽事，誰輸誰打包的生死決戰，多明尼加首局就趁著美國內野失誤開啟攻勢，靠著兩支安打，添下2分，但美國隊隨即在第3局有所回應，利用3支安打扳平戰局，3局結束兩隊2比2平手。
美國隊此役就遭遇亂流，游擊手B.克勞佛(Brandon Crawford)發生失誤，隨後先發投手達菲(Danny Duffy)被坎諾(Robinson Cano)與C.山塔納(Carlos Santana)敲出安打，讓多明尼加首局就取得2分領先。
第2局多國打線繼續維持火燙手感，波蘭柯(Gregory Polanco)與卡斯提歐(Welington Castillo)又接連敲安，無人出局攻占2、3壘，不過達菲也非省油的燈，隨即回穩，連抓3個出局數化解危機。
3局上半美國隊終於展開攻勢，面對首次在經典賽登板的E.山塔納(Ervin Santana)，史坦頓(Giancarlo Stanton)魯克洛伊(Jonathan Lucroy)與葉利奇(Christian Yelich)都敲出安打，一口氣扳平比數，兩隊3局結束以2比2戰成平手。
(中時電子報)
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