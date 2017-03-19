府回應三一八學運 潘維剛：無關痛癢

我要評比

宣布參選中國國民黨主席的前國民黨籍立委潘維剛今天表示，總統蔡英文並未回應三一八學運訴求，只由總統府發言人發表無關痛癢的文青式作文，蔡總統有義務說清楚、講明白。

三一八學運昨晚屆滿3週年，三一八學運領袖林飛帆昨晚在晚會上表示，盼民進黨政府記得當時的承諾，特別是監督條例，此刻兩岸關係降到冰點，是完成民主法治規範最好的時間點。

潘維剛上午透過新聞稿指出，總統蔡英文並未出面回應，而由總統府發言人黃重諺表示，「這個運動也提醒我們，人民才是國家的主人」，發表一小篇四平八穩、無關痛癢的文青式作文。

潘維剛說，她要問總統蔡英文是要履行諾言？還是要再次髮夾彎、改變過去立場？蔡總統有義務對林飛帆、陳為廷和民眾說清楚、講明白。

潘維剛也說，林飛帆和陳為廷昨晚坐到10時，在晚會撕一下承諾書就落幕，這樣表演一下，然後呢？林飛帆和陳為廷「要一個答案」，蔡總統給了嗎？1060319

(中央社)