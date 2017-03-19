府回應三一八學運 潘維剛：無關痛癢
宣布參選中國國民黨主席的前國民黨籍立委潘維剛今天表示，總統蔡英文並未回應三一八學運訴求，只由總統府發言人發表無關痛癢的文青式作文，蔡總統有義務說清楚、講明白。
三一八學運昨晚屆滿3週年，三一八學運領袖林飛帆昨晚在晚會上表示，盼民進黨政府記得當時的承諾，特別是監督條例，此刻兩岸關係降到冰點，是完成民主法治規範最好的時間點。
潘維剛上午透過新聞稿指出，總統蔡英文並未出面回應，而由總統府發言人黃重諺表示，「這個運動也提醒我們，人民才是國家的主人」，發表一小篇四平八穩、無關痛癢的文青式作文。
潘維剛說，她要問總統蔡英文是要履行諾言？還是要再次髮夾彎、改變過去立場？蔡總統有義務對林飛帆、陳為廷和民眾說清楚、講明白。
潘維剛也說，林飛帆和陳為廷昨晚坐到10時，在晚會撕一下承諾書就落幕，這樣表演一下，然後呢？林飛帆和陳為廷「要一個答案」，蔡總統給了嗎？1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。