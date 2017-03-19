站體環境音樂徵選 優勝拿8萬

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北市文化局與捷運公司去年推動「台北聲音地景計畫」，找來創作者操刀，今年則擴大向民眾徵件，優勝者可獲獎金8萬元。

文化局表示，即日起至5月15日止，針對5個捷運站向民眾徵件「站體環境音樂」，分別為北台灣交通樞紐松山機場站、大型演唱會場地小巨蛋站、香火鼎盛的龍山寺站、鬧中取靜的象山站及美食勝地東門站。

文化局指出，「站體環境音樂主要是用音樂表達站外風光，為提供靈感、發想，民眾也可到官網www.taipeisooundscape.com，使用互動式聲音組合體驗區。

文化局說，體驗區提供個站體附近採集到的聲音素材，如松山機場站飛機起飛聲、小巨蛋站群眾聆聽演唱會時的鼓噪聲、龍山寺誦經聲、象山站蟲鳴鳥叫聲、東門站的碗盤碰撞聲等。

徵選作品長度限制3至5分鐘，曲風、形式不限，每站將選出1位優勝、2位佳作，優勝獎金8萬元、佳作1萬元。優勝者作品預計下半年播放。1060319

(中央社)