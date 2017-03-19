3月19日中視午間新聞速速報
飛彈快艇撞漁船 漁船船頭破損
國軍又出包!一艘隸屬海軍的飛彈快艇，疑因天候不佳、視線不良，在鼻頭角北方9浬處，撞上北洋號娛樂漁船，漁船船頭嚴重破損，所幸雙方無人受傷，肇事原因還要進一步釐清。
保全業不再血汗 擬增加休息日
一例一休上路，保全業因為適用責任制，沒有同步增加休息日，引發保全業不滿，勞動部為此研擬修正保全工時，將新增保全業，可享有休息日和休息日加班費，以及兩方案調整每月總工時等，預估將有9萬人受惠。
鋒面甩尾今有雨 玉山降三月雪
鋒面逐漸遠離，但殘餘水汽仍持續帶來降雨。今天西半部有局部短暫雨，東半部則有短暫雨。氣象局表示，這波鋒面的殘餘勢力，一路從大陸華南一帶，延伸到台灣上空，範圍廣大，預估禮拜一開始，降雨才會趨緩。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳秀瑜播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：保全業
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。