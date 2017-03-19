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3月19日中視午間新聞速速報

飛彈快艇撞漁船 漁船船頭破損

國軍又出包!一艘隸屬海軍的飛彈快艇，疑因天候不佳、視線不良，在鼻頭角北方9浬處，撞上北洋號娛樂漁船，漁船船頭嚴重破損，所幸雙方無人受傷，肇事原因還要進一步釐清。

保全業不再血汗 擬增加休息日

一例一休上路，保全業因為適用責任制，沒有同步增加休息日，引發保全業不滿，勞動部為此研擬修正保全工時，將新增保全業，可享有休息日和休息日加班費，以及兩方案調整每月總工時等，預估將有9萬人受惠。

鋒面甩尾今有雨 玉山降三月雪

鋒面逐漸遠離，但殘餘水汽仍持續帶來降雨。今天西半部有局部短暫雨，東半部則有短暫雨。氣象局表示，這波鋒面的殘餘勢力，一路從大陸華南一帶，延伸到台灣上空，範圍廣大，預估禮拜一開始，降雨才會趨緩。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳秀瑜播報的中視午間新聞！

(中時電子報)