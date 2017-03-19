PGA》「球王」阿諾帕王賽衝過頭衛冕無望 潘政琮T65

前球王麥克羅伊第3輪65桿，出現爭冠契機。(美聯社資料照)

高球賽最後兩輪策略就是放手全力衝佳績，但結果可能不是大好就是大壞。尋求衛冕的「球王」戴伊，19日在阿諾帕瑪邀請賽第3輪就衝過頭，衝出三天來最差成績75桿(+3)，不僅排名退至並列第39，下滑了26名，也因落後兩位並列榜首的奇斯納及霍夫曼11桿之多，衛冕無望。奇斯納與霍夫曼以總桿205桿(+11)領先群雄，2人於20日決賽輪以領先者姿態爭奪本季首勝。

戴伊踢鐵板，前球王北愛爾蘭名將麥克羅伊，第3輪則衝出好成績，全場抓下7隻小鳥，飆出當日最佳成績65桿，以210桿躍居並列第8，燃起爭奪逆轉勝希望。

潘政琮(右)第3輪雖僅揮出74桿，但漸打出積極進攻的感覺。(圖：摘自潘政琮臉書)

我國旅美好手潘政琮，這場比賽本季第6場晉級，他第3輪也是放手全力往前衝，但前9洞表現不理想，打出1個雙柏忌與2個柏忌40桿，不過後9洞打出想要的結果，第10、11洞抓下2隻小鳥，隨後連打7個Par，將這輪成績拉升到74桿，可惜排名還是下滑，以220桿暫居並列第65。

他賽後在臉書：「昨天在晉級邊緣頂住，今天在沒有什麼可以失去(淘汰)的情況下，有好球位與有機會旗位就攻了。在這個高風險高報酬的球場，雖然結果不如預期，但漸漸有找到更篤定積極進攻的感覺，推桿與心態一直在進步，後9洞打了很多好球。」

(中時電子報)