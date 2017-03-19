清晨歡唱準備回家 少年遭仇家持利刃砍傷

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新北市16歲周姓少年19日清晨5時許，從蘆洲長榮路好樂迪唱完歌準備離開，卻在大門口遭到仇家持利刃砍傷手腳，警消獲報到場趕緊將周姓少年送醫，所幸少年並無生命危險，警方已調閱監視器，全力追緝行凶嫌。

(中時)