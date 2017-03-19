埔里街頭槍擊鬥毆 警方封城掃毒肅槍固治安

埔里分局昨晚間規畫封城掃蕩毒品肅槍專案勤務，執行擴大臨檢情形。（楊樹煌攝）

埔里警分局長潘金葉〈右〉親自率隊針對針對轄內KTV等各治安顧慮場所，實施全面性臨檢。（楊樹煌攝）

鑒於埔里地區17日發生街頭槍擊鬥毆案件，造成人心惶惶，警方除全力查緝未到案犯嫌外，為淨化轄區治安，埔里分局昨18日晚間起連續規畫封城掃蕩毒品肅槍專案性勤務，以打擊暴力遏制不法，宣示警方維護治安的決心；首日即查獲通緝犯3件3人、毒品案2件2人、公共危險1件1人。

埔里警分局昨晚針對轄內治安顧慮場所採取密集性的擴大臨檢勤務，由分局長潘金葉親自帶隊執行，規劃2個路檢點盤查可疑人車，並針對轄內KTV、養生館、電子遊藝場、汽車旅館等治安顧慮場所，實施全面性之臨檢，共動員56名警力。

埔里警分局長潘金葉表示，警方絕對有能力、有信心、有決心維護轄區治安，還給埔里鄉親一個安全的生活環境，絕對不容許再有街頭暴力，公然挑戰公權力的暴力事件發生。

(中時)