人力派遣公司藏地下兵工廠 查獲改造「小沙鷹」

員警在林嫌隨身包內查獲仿以色列的「沙漠之鷹」改造手槍。（王文吉翻攝）

藏於隨身包內的改造槍枝已上彈匣，內裝有7顆改造子彈。（王文吉翻攝）

林嫌將沙漠之鷹改造手槍、滑套半成品等零件，藏於隨身包內，被員警從2樓辦公室搜出。（王文吉翻攝）

林嫌疑利用鑽孔機等工具改造手槍，辦公室內堆放多組自動機械。（王文吉翻攝）

林嫌曾在工廠當銑床工，在公寓住處、公司辦公室自組車床製做模組。（王文吉翻攝）

林嫌聲稱為防身用，網購槍枝又太貴，自行繪製槍枝設計圖。（王文吉翻攝）

警方在林嫌公寓住處客廳查獲大批改槍工具。（王文吉翻攝）

台中警方今日宣布偵破地下兵工廠案，從事人力仲介的林姓老闆，涉嫌於網路蒐集槍枝改造工法及購買零件，經台中地檢署檢察官詹益昌指揮台中市刑大偵六隊，會同刑事局偵八大隊第一隊，日前持票前往太平區搜索，查獲1把改造手槍、零件工具1批及安非他命、毒品吸食器，訊後將林嫌依槍砲、毒品罪送辦。

警方調查，45歲林男於台中市太平區成立人力派遣公司，旗下擁有7、8名員工，經情資發現，林男網購槍枝改造零件，懷疑他自組地下兵工廠，改槍販售，本月15日清晨於公司2樓查獲改造手槍1把、改造子彈27顆、彈殼、彈頭等零件，以及研磨機、鑽孔機、自製銑床模組等工具，另搜出安非他命4.48克，林嫌坦承持吸食，但否認有改造槍枝。

警方指出，搜索時林嫌故意誤導，先帶員警到3樓員工宿舍，員警撲空後，發動全棟清查才於2樓角落找到仿以色列的沙漠之鷹改造手槍，藏在隨身包內，且槍枝已上彈匣，彈匣內裝有7顆改造子彈，警方對其強力火力感到驚訝。

林男向警方表示，他為了防身，去年以5萬元代價，網購1把仿以色列沙漠之鷹的改造手槍，因覺得太貴，想自己做，要求賣家附贈槍枝分解圖；林嫌自稱曾在工廠當銑床工，靠著鐵工背景，自行繪製設計圖，再利用自組車床製做模組，他辯稱強調「只有研發，沒有製造販賣」。

警方根據兩支槍枝滑套半成品研判，懷疑林嫌已接單準備量產，市警局刑事中心初驗非法槍枝結構完整，已將送刑事局鑑定殺傷力。

經查林嫌沒有相關前科，育有1子已念高中，因對改槍有興趣並上網自學，除在公司改槍外，還於公寓住處查獲改造工具，林嫌矢口否認擁槍恐嚇、販賣等情事，僅防身自用，警方對其供詞存疑，將他依槍砲、毒品罪嫌送辦。

(中時)