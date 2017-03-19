人力派遣公司藏地下兵工廠 查獲改造「小沙鷹」
台中警方今日宣布偵破地下兵工廠案，從事人力仲介的林姓老闆，涉嫌於網路蒐集槍枝改造工法及購買零件，經台中地檢署檢察官詹益昌指揮台中市刑大偵六隊，會同刑事局偵八大隊第一隊，日前持票前往太平區搜索，查獲1把改造手槍、零件工具1批及安非他命、毒品吸食器，訊後將林嫌依槍砲、毒品罪送辦。
警方調查，45歲林男於台中市太平區成立人力派遣公司，旗下擁有7、8名員工，經情資發現，林男網購槍枝改造零件，懷疑他自組地下兵工廠，改槍販售，本月15日清晨於公司2樓查獲改造手槍1把、改造子彈27顆、彈殼、彈頭等零件，以及研磨機、鑽孔機、自製銑床模組等工具，另搜出安非他命4.48克，林嫌坦承持吸食，但否認有改造槍枝。
警方指出，搜索時林嫌故意誤導，先帶員警到3樓員工宿舍，員警撲空後，發動全棟清查才於2樓角落找到仿以色列的沙漠之鷹改造手槍，藏在隨身包內，且槍枝已上彈匣，彈匣內裝有7顆改造子彈，警方對其強力火力感到驚訝。
林男向警方表示，他為了防身，去年以5萬元代價，網購1把仿以色列沙漠之鷹的改造手槍，因覺得太貴，想自己做，要求賣家附贈槍枝分解圖；林嫌自稱曾在工廠當銑床工，靠著鐵工背景，自行繪製設計圖，再利用自組車床製做模組，他辯稱強調「只有研發，沒有製造販賣」。
警方根據兩支槍枝滑套半成品研判，懷疑林嫌已接單準備量產，市警局刑事中心初驗非法槍枝結構完整，已將送刑事局鑑定殺傷力。
經查林嫌沒有相關前科，育有1子已念高中，因對改槍有興趣並上網自學，除在公司改槍外，還於公寓住處查獲改造工具，林嫌矢口否認擁槍恐嚇、販賣等情事，僅防身自用，警方對其供詞存疑，將他依槍砲、毒品罪嫌送辦。
(中時)
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