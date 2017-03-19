呂秀蓮：三一九真相未明 盼重啟調查

前副總統呂秀蓮今天說，三一九槍擊案真相未明，盼立法院司法委員會對此案重啟調查；現在總統蔡英文執政了，蔡總統當然有權力也有義務，民進黨立法院黨團更應認真看待這件事。

呂秀蓮今天出席台灣和平中立大同盟「2顆子彈、1個台灣」座談會，她指出，三一九槍擊案發生後，藍營質疑是前總統陳水扁自導自演，前總統馬英九一天到晚在罵扁，為何三一九沒有辦清楚？馬英九擔任總統，有足足8年的時間，「哪一天聽他提到三一九」？

她說，特偵組明明有一個三一九的專案小組，「辦了8年，怎麼一點聲息都沒有？真的那麼笨，沒有破案嗎？或是已經知道答案了？與他們當初污衊陳水扁自導自演剛好相反，所以他們講不出口？」。

呂秀蓮說，現在總統蔡英文執政了，蔡總統當然有權力也有義務，民進黨立法院黨團更應認真看待這件事，立法院通過的三一九真相調查委員會第1條就說只要本案未明，立法院隨時要針對真相繼續調查，她希望立法院司法委員會應針對本案重啟調查。

呂秀蓮指出，三一九槍擊案發生後，民進黨關心的人不是很多，「只有我鍥而不捨，立委換了很多次，對本案沒興趣，大概與他們選票無關」，她希望蔡總統正視這個問題，轉型正義當中，三一九是很重要的轉型正義。

呂秀蓮說，中國流亡作家袁紅冰認為三一九是來自於中國當時對台政策，如果袁紅冰所指控的是真的話，那是石破天驚的大事情。

她呼籲，法務部要把馬政府時代8年辦的，「至少跟大家分享一下嘛，蔡總統不可以迴避這件事，立法院不可以迴避這件事」。1060319

(中央社)