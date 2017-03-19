詹詠然：不情緒反應 球場表現證明自己

台灣網球女將詹詠然搭配「瑞士公主」辛吉絲，獲得美國印地安泉網球公開賽女雙冠軍，她賽後受訪談到前些日子台灣網壇風波說，她不情緒反應這些事，以球場表現證明自己。

詹詠然與辛吉絲（Martina Hingis）的組合，雙姝出擊果然不同凡響，直落二擊敗對手奪冠。賽後詹詠然與辛吉絲共同出席記者會，兩人不時對看微笑，奪冠的好心情與彼此之間的默契十足，表露無遺。

辛吉絲說，這場比賽雖然開始都落後，尤其第2盤曾面臨相當難度的挑戰，但是靠著彼此的互信與加油打氣，最後穩扎穩打勝出。

詹詠然表示，因對手開賽之初表現非常積極，無非是希望藉此造成她和辛吉絲壓力，但她們隨後抓回節奏，沒有亂了方寸，因此贏得比賽。

而談到台灣網壇先前的種種風波，以及網路上對她和妹妹詹皓晴的傳言，詹詠然說，不方便評論那些好像在說她的事，而她唯一能做就是以球場表現證明自己。

她表示，「如果我是用情緒去反應，我覺得我對不起所有支持我的人」，每個選手不是要追求超越而是要追求卓越，因為沒辦法控制每場球的輸贏，所以只能做好自己。

詹詠然與辛吉絲捧回冠軍杯、得38萬5170美元獎金及1000積分，世界網壇排名又再往前邁進，替自己爭一口氣也替台灣爭光。

包括外交部長李大維、駐美代表高碩泰、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長夏季昌，都發電文恭賀詹詠然的傑出表現。

不過詹詠然與辛吉絲並不以此而停下追求更高目標的腳步，隨即將前往美國邁阿密參加另一項公開賽事，繼續再接再厲。1060319

(中央社)