攝取茄紅素防癌 醫師：蕃茄加熱更有效

吃蕃茄要加熱！彰化醫院醫師賴易成指出，根據他的實驗，茄紅素有助乳癌放射線治療，蕃茄如果加熱，能釋出更多茄紅素。

衛福部彰化醫院放射腫瘤中心主任賴易成指出，許多國內外文獻證明，茄紅素對預防前列腺癌、結腸癌以及乳癌、子宮癌等有幫助，而他也進行「茄紅素對人類乳癌細胞株具有放射增敏之效果」的研究，利用流式細胞儀分析單獨放射線以及放射線合併茄紅素對乳癌細胞株凋亡的影響。

賴易成說，他在實驗中把乳癌細胞株與茄紅素一起接受放射線照射，乳癌細胞株細胞分裂呈現停滯，且走向細胞凋亡，從實驗結果推斷，當乳癌患者接受放射線治療如果同時補充茄紅素，將增加放射線治療的敏感性，效果更好。

他表示，人體無法自行製造茄紅素，必須要靠飲食，而他發現蕃茄以加熱、加油、加醋以及單純加水的方式進行分析，發現當蕃茄以加油、加醋或加熱方式，都能釋出較多的茄紅素。

賴易成說，茄紅素的分子式有40個碳，醋能水解切斷碳與碳之間的連結，加油能讓油溶性的茄紅素溶解，加熱可以破壞細胞壁，釋放細胞壁內的茄紅素，而實驗也說明，如果要吃進更多的茄紅素，最好讓蕃茄加油添醋，舉例來說，同量的蕃茄如果烹飪成為蕃茄炒蛋，攝取的茄紅素會比生吃蕃茄來的多。1060319

(中央社)