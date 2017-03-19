美墨圍牆要求愉悅色彩 網友惡搞照出籠
美國國土安全部公布美墨圍牆招標規格，稱高度應達9公尺，且美國這1面得「有美感地塗上令人愉悅的色彩」；消息一出網友紛紛發揮創意，推出各式各樣惡搞示意圖。
路透社報導，興建圍牆阻絕非法移民為美國總統川普選戰期間主要且備受爭議的承諾之一，川普還矢言將讓墨西哥償還這筆興建費用，但墨西哥也已重申多次絕不付錢。
本週早先，白宮多編列30億美元給國土安全部，其中部分就是打算用來規劃與興建這道圍牆。
根據海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）昨晚貼出的其中1份線上招標文件內容：這道牆應高9公尺，使用混擬土，且「氣勢宏偉」。但文件也指出，有關牆的設計案，只要超過5.5公尺，就在可被接受範圍。
文件指稱：「設計高度低於5.5公尺，就不在可接受範圍，」並指圍牆得設計得不能讓人們攀爬過去，也不能讓人在牆下挖掘地道。
不過，招標規格一曝光不但引來外界議論，更有許多網友在有關如何「有美感地塗上令人愉悅的色彩」上紛紛發揮創意。
新聞網站The Inquisitr報導，推特上出現不少令人莞爾的示意圖，例如其中1張在美國這1邊貼滿也是白宮熱門話題人物、川普高階顧問康威（Kellyanne Conway）的大頭照。
有人則貼出1張川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）擁吻的搞怪塗鴉，稱：「嗯，從好的1面來看，至少墨西哥這面的牆肯定會有很多超殺的創作。」（譯者：中央社許湘欣）1060319
(中央社)
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