陸委會：陸持續反獨力度 兩岸仍呈冷和
行政院大陸委員會表示，中國大陸對台持續強化反獨以及一中原則，兩岸緊縮格局不變。另中國大陸藉由負面解讀台灣任何的政情發展，持續加大反獨力度，兩岸關係仍呈冷和的局面。
立法院外交及國防委員會20日邀請陸委會、國防部、外交部、國安局等單位，就「美國總統川普上任後之東亞區域情勢變化與因應」進行報告。
針對此議題，在陸委會所提供的書面報告中指出了4個方向，分別是川普新政府相關政策與國安團隊尚在形成與調整，亞太情勢發展值予關注；中國大陸積極對美國外交操作，保持在區域議題角力有利態勢，穩固「十九大」前外部情勢。
以及中國大陸對台持續強化「反獨」及以「一中原則」施壓，兩岸緊縮格局不變；和政府密切注意兩岸情勢與川普政府上台後的東亞政策發展，尋求建設性兩岸關係與穩健台美關係並進，維護台海及區域和平穩定發展。
報告中指出，去年520以來，中國大陸堅持對台政策一貫立場，加大反獨言論，對兩岸交流協商設定政治前提，限制部分人員往來，藉優惠待遇措施對政府施壓。另在國際操作其一中原則，迄今有多國重申表態，擴大圍堵我國際參與空間。
報告表示，中國大陸領導人習近平近期強調將政權安全放在第一位，研判北京當局面對當前區域情勢不確定性及內部維穩優先需求，將加強對台海議題管控及積極應對川普政府的東亞佈局，防範我方在台美互動觸動其底線，避免成為「十九大」 前外在干擾變數。
報告也指出，中國大陸藉由負面解讀台灣內部任何的政治情勢發展，持續加大反獨力度，兩岸關係仍持續呈現冷和的局面。1060319
(中央社)
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