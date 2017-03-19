施特金堅決脫英 蘇格蘭將再辦獨立公投
蘇格蘭首席大臣施特金今天堅持蘇格蘭將再次舉行脫離英國的公民投票，並砲轟英國首相梅伊拒絕商討蘇格蘭獨立公投，將「徹底粉碎」英國憲法結構。
路透社報導，施特金（Nicola Sturgeon）向蘇格蘭民族黨（SNP）誓言，將如本週稍早所宣布的，再次舉行獨立公投。此舉引發支持者歡呼，卻加深蘇格蘭與英國政府之間的僵局。
施特金預計22日自蘇格蘭議會取得授權，尋求再次舉辦獨立公投的條件，目標日期放在英國脫歐條件明朗之後，但要在英國脫離歐盟之前。
施特金並說，梅伊（Teresa May）拒絕商討蘇格蘭獨立公投，將「徹底粉碎」英國憲法結構。
法新社報導，施特金在民族黨集會表示，梅伊中間偏右的保守黨「怕死了」蘇格蘭人在第2次獨立公投的投票意向。
施特金表示，她尋求在英國脫歐之前舉辦蘇格蘭獨立公投的同時，半自治蘇格蘭議會的決心「必須戰勝一切」。
施特金在東北岸石油之都亞伯丁（Aberdeen）民族黨會議中說：「英國脫歐條款確定後，在仍有機會變更進程之際，選擇權將落在蘇格蘭人手中。」
她說「蘇格蘭將舉行獨立公投」，引起全場歡聲雷動。（譯者：中央社周莉芳）1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。