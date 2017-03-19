施特金堅決脫英 蘇格蘭將再辦獨立公投

我要評比

蘇格蘭首席大臣施特金今天堅持蘇格蘭將再次舉行脫離英國的公民投票，並砲轟英國首相梅伊拒絕商討蘇格蘭獨立公投，將「徹底粉碎」英國憲法結構。

路透社報導，施特金（Nicola Sturgeon）向蘇格蘭民族黨（SNP）誓言，將如本週稍早所宣布的，再次舉行獨立公投。此舉引發支持者歡呼，卻加深蘇格蘭與英國政府之間的僵局。

施特金預計22日自蘇格蘭議會取得授權，尋求再次舉辦獨立公投的條件，目標日期放在英國脫歐條件明朗之後，但要在英國脫離歐盟之前。

施特金並說，梅伊（Teresa May）拒絕商討蘇格蘭獨立公投，將「徹底粉碎」英國憲法結構。

法新社報導，施特金在民族黨集會表示，梅伊中間偏右的保守黨「怕死了」蘇格蘭人在第2次獨立公投的投票意向。

施特金表示，她尋求在英國脫歐之前舉辦蘇格蘭獨立公投的同時，半自治蘇格蘭議會的決心「必須戰勝一切」。

施特金在東北岸石油之都亞伯丁（Aberdeen）民族黨會議中說：「英國脫歐條款確定後，在仍有機會變更進程之際，選擇權將落在蘇格蘭人手中。」

她說「蘇格蘭將舉行獨立公投」，引起全場歡聲雷動。（譯者：中央社周莉芳）1060319

(中央社)