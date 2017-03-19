巫師王開壇作法淪全球笑柄 遭大馬通緝

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大馬「巫師王」依布拉欣馬金（Ibrahim mat zin）赴吉隆坡中央醫院太平間外作法等行徑惹議，馬來西亞警方和直轄區宗教局（JAWI）決定通緝這名備受爭議的「巫師王」。

大馬「中國報」引述首相署副部長拿督阿斯拉夫（Asyraf Wajdi Dusuki）在推特發文說，有關當局已對依布拉欣馬金在中央醫院外舉動發布逮捕令。

阿斯拉夫指出，依布拉欣馬金聲稱為保護大馬免受北韓攻擊而開壇作法影片，透過網路散布已讓大馬受到國際社會嘲諷。

阿斯拉夫說，警方和直轄區宗教局已積極尋找依布拉欣馬金下落，會控告他侮辱伊斯蘭名譽的罪名。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，2月13日在吉隆坡國際機場慘遭毒殺。依布拉欣馬金到海邊作法，利用兩根木棍當望遠鏡，兩顆椰子和5根竹子當砲彈，聲稱能夠保護國土，作法最後還把當成砲彈的椰子擲進海中，掀起浪花。

依布拉欣馬金也在吉隆坡中央醫院太平間外，當場施法祈禱，他拿出兩根棍子凝望遠處，再轉圈蹲下祈禱，口中不時唸唸有詞，整個作法過程約5到10分鐘結束。1060319

(中央社)