南部農校學生公認：芒果最能代表台灣

針對南部農校學生的問卷調查顯示，芒果是大家公認最能代表台灣、最適合送禮的水果。（豐年社南部辦公室提供）

台灣水果名聞國際，但如果要問哪個是最能代表台灣的水果，答案莫衷一是。財團法人日月光文教基金會贊助發行、豐年社南部辦公室編輯的《Young農通訊》，日前針對南部7所高職農校學生做問卷調查，結果1115位學生認為芒果最能代表台灣，民眾熟悉的香蕉、鳳梨、蓮霧、芭樂則分佔第二至第五名。

《Young農通訊》，針對屏東縣、高雄市、台南市、及嘉義縣市共七所高職農校進行抽樣問卷調查，芒果獲得27.8%，其次是香蕉27.5％，冠亞軍相差僅0.3％，將第三名以後的水果甩在後面。

第三名到第十名的水果依序為：鳳梨9.6%、蓮霧8.6%、芭樂5.9%、西瓜4.9%、釋迦4.5%、荔枝2.9%、草莓1.9%、木瓜1.7%。

有趣的是，農委會10年前曾舉辦「2007年十大經典國產水果票選活動」，當時受民眾青睞的水果排序為草莓、芒果、蓮霧、釋迦、梨、荔枝、葡萄、香蕉、西瓜、鳳梨；對比這次調查結果，南部農校學生顯然對草莓、梨、葡萄較不熟悉。

執行這項調查的豐年社副社長蘇登呼指出，調查結果呈現地理接近性對學生認知的影響，南部是芒果、香蕉、鳳梨、蓮霧、芭樂的主要產區，這些水果均榜上有名。

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所分所長陳甘澍則認為，廣告行銷也是左右排名的重點，芒果在電視及網路媒體曝光率高，各式芒果產品、芒果冰更受年輕消費者歡迎，所以從10年前到今日的調查，排名皆很高。

這項調查另詢問學生認為哪種水果最適合送禮，結果冠軍依然是芒果，得到17.4％學生青睞，之後依序為梨(15.9%)、蓮霧(11.6%)、草莓(10.2%)、鳳梨(10.1%)、葡萄(6.4%)、釋迦(6.0%)、香蕉(5.6%)、其他水果(如蘋果等)(4.8%)、及火龍果(3.4%)。

對比發現，南部高職農校學生傾向以價格較高、看起來較貴重的水果送禮，芭樂、西瓜、木瓜儘管具台灣味，但平時較常見且平價，較不會被認為是送禮首選。

這項調查於今年2月13日到2月21日，以分層集群隨機抽樣，對佳冬高農、內埔農工、旗山農工、岡山農工、曾文農工、北門農工、民雄農工學生進行問卷調查，共發出1193份問卷，最後回收1115份有效問卷。

(中時)