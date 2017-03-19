穎兒飯量少的誇張 難怪瘦出排骨胸
大陸演員穎兒外型甜美、氣質清新，曾演出《書劍恩仇錄》、《後宮甄嬛傳》等古裝劇，不過身材向來忽胖忽瘦的她，日前公開病態減肥法，讓眾人超驚訝，更曾被拍到暴瘦，肋骨清楚可見，18日她公開一頓飯的飯量，網友直呼「難怪瘦成排骨胸」。
穎兒6年前演出戲劇《千山暮雪》時，曾一度胖到72公斤，被眾人譏笑，讓她下定決心減肥，她更曾用錯誤瘦身方式，包括不吃飯、連續只吃柚子一個月，甚至每天吃一粒「老干媽（大陸辣椒醬品牌）」，後來她用比較健康的運動和搭配每天只吃3分飽維持身材。
18日她公開一頓飯的飯量，直呼「我最近飯量小」，只見照片中僅一坨飯，飯量少得誇張，去年她參加陳曉的慶生會時，就被發現胸前肋骨根根可見，不免讓人質疑是否瘦過頭，現在看到她吃東西的量，網友都驚嘆：「知道你的排骨胸是怎麼來的了」。
(中時電子報)
關鍵字：穎兒、
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