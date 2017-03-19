游梓翔看同表、各表爭議：問題在「台灣不表」

前總統馬英九18日在吳敦義造勢大會上表示，不要改變已經有25年歷史的「九二共識、一中各表」，像是不要變成「一中同表」，「各表」、「同表」爭議再起，不過世新大學新聞傳播學院院長游梓翔19日在臉書上呼籲，藍營的朋友們，別再吵「一中同表」的假議題了。他指出，問題根本出在台灣部份人士不願意表一中，甚至不願意提「中華民國」，那麼，何必生出一個「一中同表」的假議題呢？

游梓翔表示，「九二共識，一中各表」本來是個很好的設計，大陸表一中，其一中的具體表述當然是中華人民共和國；台灣也表一中，一中的具體表述對我們來說是中華民國。於是前半段都表了一中，兩岸找到共識基礎。後半段則相互尊重，見面時雙方不表，不見面時對各自表述給予尊重。

他認為，這個簡單設計讓兩岸盡可能排除政治干擾，好好交流。交流對誰有利？對有實力的人有利，對好產品、好服務、好人有利；對好歌星、好學生、好學校有利，當然對好教授有利，無論你來自海峽的哪一邊。

現在問題出在哪？游認為，這不需要深入研究，都知道問題在台灣有人不願意表前半段的一中，甚至有人不願意表後半段的中華民國。

為何台灣有人「不表」？游梓翔認為，有的是想要獨立、有的是懷念日本、有的是討厭大陸、有的是害怕大陸、有的是欠缺市場競爭力，鬧翻也與他無關，很多是政治人物的操作，理由不一，但結果都是不表，不表一中，甚至不表中華民國。為了不表，「去中」的言行、鬥爭、政策自不可少。

游質疑，問題是獨立做不到，最後搞成孤立，交流明明斷不了，只好不斷在交流中製造各種障礙，反對這個、抗議那個，台灣的坐困愁城、內耗不止，這就是關鍵。

他認為，如果這點台灣想不通，不表就是不表，後果就得全體承擔。有識之士要處理的應該是「台灣不表」，結果自己搞出一個「同表各表」爭議吵個不停，看著「不表」的人繼續搞垮台灣，這樣不是太愚蠢了嗎？

總之，笨蛋，問題在「台灣不表」。

(旺報)