陸首家樂高授權專賣店25日上海開業

陸媒報導，3月25日，大陸首家樂高授權專賣店（LEGO CERTIFIED STORE）將在上海浦東百聯世紀購物中心開幕。

授權專賣店和普通的樂高玩具售賣店不同，能買到眾多全球限量版，上海專賣店將展出樂高官方認證的拼砌大師洪子健的三件作品：浦發銀行、上海海關大樓與中國傳統建築，以及一幅以陸家嘴為主題的樂高積木立體畫。

(旺報)