G20財長會議 大陸呼籲反保護主義
G20財長會議在18日的閉幕聲明中放棄承諾「反對貿易保護主義」。出席會議的中國大陸財政部部長肖捷向媒體表示，G20成員應促進全球貿易和投資，「堅定不移地反對保護主義」。
20國集團（G20）財長會議當地時間18日在德國閉幕。中新網報導，會議討論全球經濟形勢和促進對非洲投資、國際金融架構、國際稅收、金融部門發展和監管及其他全球治理等議題。
出席此次會議的中國大陸財政部部長肖（蕭）捷18日向媒體表示，中國大陸認為，在全球經濟面臨新形勢、新挑戰的背景下，G20作為國際經濟合作主要平台，應在促進全球貿易等方面加強合作。
蕭捷指出，G20成員應促進全球貿易和投資，「堅定不移地反對保護主義」，維護多邊體制的有效性。
此外，應落實2016年G20杭州峰會成果，推動結構性改革、基礎設施投資、國際稅收合作等重點領域取得積極進展，增強G20機制的延續性和有效性。
再者，應加強宏觀經濟政策協調，制定並實施負責任的宏觀經濟政策。主要已開發國家應提高政策透明度，加強與市場溝通，減少負面外溢效應，共同促進全球經濟成長。
另據外媒報導，由於美國拒絕簽署，出席此次會議的各國財政部長18日將聯合聲明中「誓言反對保護主義」的內容刪除。聲明僅表示，「努力加強貿易對我們經濟的貢獻」，但未能揭示摒棄保護主義的承諾。1060319
(中央社)
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