創建者盃第3輪 龔怡萍升至並列33名

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台灣高球女將龔怡萍今天在創建者盃第3輪打出5鳥、0柏忌的67桿，3輪合計205桿並列33名。

美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4500萬元）的創建者盃，當地時間16日起在美國亞利桑納州進行4回合共72洞賽事。

龔怡萍前兩輪都打出69桿，兩輪合計138桿並列54名；今天她抓下5隻小鳥，沒有吞下柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，3輪合計低於標準桿11桿的205桿成績，讓排名上升到並列33名。

前兩輪都打出67桿的瑞典女將諾奎絲特（Anna Nordqvist），今天狂抓9隻小鳥，並獵下1隻老鷹，飆出單輪全場最佳，低於標準桿11桿的61桿，3輪合計低於標準桿21桿的195桿成績，讓她躍居領先位置。1060319

(中央社)