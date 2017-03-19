NBA》保羅投8中0！快艇照宰騎士30分

快艇後衛保羅(右)與騎士前鋒戴瑞克威廉斯爭搶掉球。(美聯社)

「CP3」保羅19日遭逢近3年以來的最爛手感，全場投8中0，只拿5分、7助攻，可是快艇仍以108比78痛宰少了「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫助陣的騎士，賽後傳奇球員「郵差」卡爾馬龍也痛批騎士刻意輪休三巨頭的做法。

這是保羅生涯第7次出現沒投進任何球的比賽，上次他的手感如此冰冷，是在2014年3月29日快艇與鵜鶘比賽，當時他打了35分鐘，投12中0，拿2分、12助攻，或許是因19日碰上騎士三巨頭輪休，才讓保羅打得這麼差。

不過保羅的隊友就不一樣了，布雷克葛瑞芬23分、8籃板與4助攻，全場更沒發生任何失誤，雷迪克也有16分，狄安卓喬丹13分、17籃板，克勞佛13分，小瑞弗斯11分；騎士則以傑佛生12分最高。

面對騎士讓三巨頭同時輪休做法，爵士昔日球星馬龍在推特痛批，「如果你不是打了10年以上的球員，那就該上場打球，這不是上班、而是比賽，告訴那些低薪的服務人員、警察或急救人員休息吧，該死！他們卻不行休息。」

畢竟馬龍是最有資格批評騎士輪休的人，在他職業生涯當中，有17個球季打了超過80場例行賽，就連碰上罷工賽季，他也在50場例行賽當中打了49場，況且騎士這種做法，對那些花錢進場的球迷確實很不公平。

(中時電子報)