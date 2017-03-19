砂石車煞不住 自小客斜騎上護欄

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台66線快速道路平鎮路段昨天傍晚發生連環車禍，1輛自小客車疑似閃避障礙物急煞，煞車不及的砂石車直接推撞，自小客斜騎上護欄，警方調查釐清責任。

台66線快速道路平鎮路段匯入國道1號匝道入口處，昨天傍晚發生1起連環車禍，1輛自小客車疑閃避障礙物而急煞，後方2輛自小客車及時煞車，但更後方的砂石車卻無法煞住，推撞前方自小客車後，民眾驚呼太危險。

警方說，因為砂石車向左擠壓內側車道的自小客車，致自小客車斜騎上分隔護欄，造成4輛車輛受損，所幸無人受傷，警方調查，釐清肇事責任歸屬。1060319

(中央社)