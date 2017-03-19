如廁得不顧面子 天壇公園設刷臉取紙機
到北京天壇公園上廁所，請自備衛生紙，否則就得「刷臉」，透過「人臉識別廁紙機」自動出紙。這項措施是為了因應有北京市民隨意大量抽取公園廁所裡的免費衛生紙。
在中國大陸北京，「不文明行為」除了隨地吐痰、大聲喧鬧，又多了一項「亂取用公共廁所免費衛生紙」。
今年3月初，媒體曝光天壇公園內的不文明行為。中新網報導，一名清潔人員說，曾有一個60多歲先生，每天帶著提包，上午、下午分兩趟帶走廁紙，更有兩個老太太，一口氣把新換的整卷衛生紙全都拽完帶走。
即使有工作人員勸阻，還是有老人毫不在意地猛抽取衛生紙，在手上繞幾圈後才離開。
新京報報導，為了因應遊客取紙過量造成浪費，天壇公園18日安裝6台「人臉識別廁紙機」，分別設置在每座公廁的男女廁所入口處。目前的設計是同一個人每隔9分鐘才能取一次紙，每次出紙長度為60到70公分。
對於這項新措施，有網友反應「上趟廁所還得出賣自己一次？」也有人說，「相信大爺大媽們會有辦法解決的」。
北京天壇公園在2007年首次推出免費廁紙的服務，以迎接2008年北京奧運會的來臨，至今這項服務已有10年。園方表示，「人臉識別廁紙機」目前仍是試點階段，若遊客反映不方便，會再尋求其他方式防止市民過度用紙。1060319
(中央社)
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