阿里山花季車多 籲遊覽車行駛爬坡道

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阿里山花季期間，民眾駕車或搭遊覽車上山賞櫻，形成阿里山公路車陣，公路總局在公路規劃10處爬坡道，籲請慢速車行駛讓道，但仍有遊覽車未讓道。中央社記者黃國芳傳真 106年3月19日

阿里山花季湧入人潮，民眾駕車或搭遊覽車上山賞櫻，形成阿里山公路車陣，公路總局在公路規劃10處爬坡道，籲請慢速車行駛讓道，但仍有遊覽車未讓道或超車景象，險象環生。

阿里山花季自10日登場，民眾趁假日上山賞櫻，阿里山森林遊樂區昨天週末假日就湧入1萬4000多名遊客，民眾自行駕車或搭遊覽車上山，造成阿里山公路長長車陣。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段今天表示，阿里山公路（台18線）因路陡多彎，大型車輛及慢速車上山時，因爬坡造成降速，往往形成一條長長的車龍，特別是在花季期間或連續假日，情況較嚴重。

阿里山工務段指出，公路總局自5年前起，陸續在沿途設置爬坡道，供慢速車輛行駛外側爬坡道，讓後方小型車順利超車通過，改善遊覽車後方車輛大排長龍，以及降低逆向違規超車現象。目前阿里山公路沿途有10處爬坡道。

不過，在阿里山花季期間，仍有部分遊覽車未行駛爬坡道，衍生自小客車駕駛沒有耐心，直接從右側爬坡道超車景象，險象環生。

阿里山工務段說，慢速車輛行駛外側爬坡道，並無強制作用，只能進行勸說宣導；花季期間，分別在管制地點宣導，未來會在爬坡道前增設LED燈提醒慢速車輛駕駛遵守。

嘉義縣警察局中埔分局指出，慢速車輛未行駛爬坡道，無強制力，也無交通罰則規範，不過，自小客車若任意從右側超車，不僅容易發生事故，且還違反道路交通管理處罰條例，將處以新台幣1200元至2400元。1060319

(中央社)