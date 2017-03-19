酒錢喬不定 男買美工刀割友人頸部

新北市47歲陳姓男子與46歲陳姓友人19日至三重區龍門街KTV歡唱、飲酒作樂，清晨5時離去時卻為結帳起衝突，陳男憤而衝下樓買了把美工刀劃傷友人頸部，42歲吳姓女店員勸架過程也掛彩，兩名傷者被送醫急救，幸無大礙。警方將依殺人未遂罪嫌將陳嫌移送法辦。

警方調查，兩名男子歡唱後結帳時，因結帳問題談不攏，47歲陳姓男子買美工刀劃傷友人頸部，勸架的女店員混亂中也被劃傷右手腕，雙雙送醫。

(中時)