與川普會面 梅克爾看伊凡卡的眼神意味深長

伊凡卡在3月17日的白宮會議中坐在梅克爾的旁邊。(美聯社)

美國總統川普和德國總理梅克爾。(美聯社)

德國總理梅克爾(Angela Merkel)日前造訪白宮、和美國總統川普(Donald Trump)會面時，川普大女兒、第一千金伊凡卡(Ivanka)雖然沒有任何官銜但是仍出席，梅克爾被拍到對伊凡卡投了一個意味深藏的眼神，再度引發大眾對伊凡卡在白宮扮演角色的疑慮。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)的報導，梅克爾和川普的會面除了爆出川普拒絕和梅克爾握手的插曲外，梅克爾也拍到對坐在她旁邊的伊凡卡，很快的瞥了一個意味深長的眼神，但梅克爾很快就整理好自己的情緒、和伊凡卡一同笑談。

對於伊凡卡沒有任何官銜但是卻出席各大白宮重要場合等，白宮新聞秘書長史派瑟(Sean Spicer)表示，伊凡卡的存在很有幫助，她可以提供各個她了解並且極有興趣領域的建議，尤其是在女性職涯的發展和女性賦權上，史派瑟說她有許多「第一手的知識」。

伊凡卡和梅克爾都有東歐的血統，梅克爾的祖父是波蘭裔德國人，伊凡卡的母親是捷克裔模特兒伊凡娜(Ivana)。

據傳是提議川普和梅克爾會面的就是伊凡卡，梅克爾也在會面中尋求伊凡卡的協助，希望她能幫忙舉辦一個討論如何改善勞工訓練的會議。在川普和梅克爾的會面中，伊凡卡和梅克爾也多次耳語和笑談。伊凡卡會講流利的法文，但對德文和捷克文只有初級的了解。

這是伊凡卡第二次出現在白宮的重要會議中，二月加拿大總理特魯道(Justin Trudeau)拜訪美國時，伊凡卡不但出席了在白宮舉辦的會議，也和美國駐聯合國大使Nikki Haley一同和特魯道夫婦觀賞了百老匯音樂劇。

推特用戶毫不客氣的批評梅克爾和伊凡卡的會面，Dr. David Romei說：「為何這個賣香水的櫃姐坐在自由世界的領導人旁邊，還假裝自己很重要?」Amir表示德國媒體對這會面最不解的地方是，就是為何伊凡卡被安排坐在梅克爾的旁邊。Tom Shafer說伊凡卡也許是川普的心腹，但她不是白宮官員，不應參與和其他國家元首的會面。

(中時電子報)