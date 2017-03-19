WBC》投手群大爆炸 荷蘭隊遭響尾蛇擊敗

柯德曼掛帥先發戰響尾蛇，僅投1局就失掉3分。(美聯社資料照)

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荷蘭隊凶猛的打線，一字排開幾乎毫無破綻，但投手戰力卻始終是個大問題，在19日他們對上響尾蛇的熱身賽，又再次嘗到苦果，即便打線打了10支安打攻得5分，但投手群卻悽慘的自首局開始連6局失分，終場5比12輸球。

此役荷蘭派出老將柯德曼(Rob Cordemans)掛帥，1上就連續挨了2支安打，讓蛇軍靠高飛犧牲打跟安打進帳2分；眼看情勢不對，荷蘭隊2局開始啟動牛棚，未料動用足足5名投手，竟沒有一人有辦法擋住蛇軍打線，也讓響尾蛇開局起，局局都得到分數。6局結束，已取得12比1遙遙領先。

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荷蘭投手崩盤，過往凶猛的打線，也被葛倫基(Zack Greinke)領軍的投手群壓得靜悄悄；幾乎局局有人上壘，但卻僅在3上得到1分，直到葛倫基下場後，才在第7、第9局追回4分，但最終仍以7分之差落敗。如今他們的投手群略顯疲態，戰力再度下滑，即便道奇守護神簡森(Kenley Jansen)助拳，想在四強打出成績，恐怕也很難。

(中時電子報)