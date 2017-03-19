明明是暖冬 為何異常低溫事件多？ 鄭明典說...

今年台灣的冬天並不算冷。（圖文：莊曜聰）

從去年底到今年初的冬季，對台灣來說並不冷，平地13站平均創新高，而全球平均則來到史上第二高，氣象局科技中心主任鄭明典今在臉書上表示，剛過去的這個冬季很明顯是暖冬，不過在這冬季還是卻還是看到了很多異常低溫的新聞。

為什麼明明是暖冬，卻還是有很多異常低溫的事件，甚至還有新冰河期即將開始的傳言?鄭明典指出，異常低溫事件的確是事實，只是範圍小而且大部分個案持續時間短，因此在季節平均中便不顯著，但是，受到暖化趨勢的影響，低溫事件反而更有新聞性，所以才會產生了明顯的訊息不對等現象。

(中時電子報)