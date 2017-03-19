中油汽柴油明大降7角和8角 3個月新低點
中油宣布，自明（20）日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.8元、各式柴油價格每公升0.7元。今年以來油價漲多跌少，95無鉛每公升多維持在26元以上，此次降價也讓油價來到3個月來的新低點，屆時小客車加滿50公升油箱可以省40到45元。
調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.8元、95無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.3元、超級柴油每公升21.5元。
台塑石化方面，自20日凌晨1時起調降92無鉛汽油批售價格每公升0.7元，95無鉛汽油批售價格每公升0.8元，98無鉛汽油每公升1元。加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升23.8元、95無鉛汽油25.2元、98無鉛汽油27.3元、超級柴油21.2元。
本週原油價格受到美國鑽油機數量與原油產量續增影響，導致市場信心嚴重不足，引發市場恐慌賣壓而大跌，上週三~五期貨收盤價創今年以來最大3日跌幅。
中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶50.14美元，較前週53.14美元，下跌3.0美元，新台幣對美元匯率則升值0.15元，國內油價依公式計算降幅為4.88％，汽、柴油每公升各調降0.8元、0.7元。
(中時電子報)
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