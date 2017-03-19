諾羅病毒肆虐 高市開學至今有150人感染
時序已進入病毒性腸胃炎及腸病毒流行季節，近兩周高雄市衛生局頻接獲校園腹瀉群聚通報案件；衛生局統計，上個月開學至今，高市已有14件校園腹瀉群聚通報案件，共150名學生感染諾羅病毒；上周的急性腹瀉急診就診率為7.17%，高於去年同期6.68%，發生地點多為國小及幼兒園，呼籲學童要勤加洗手。
衛生局表示，依據疾病管制署監測資料顯示，今年第10週（3月5日至3月11日）急性腹瀉急診就診率為7.17%，高於去年同期6.68%。
衛生局表示，諾羅病毒及腸病毒傳染途徑皆為「糞口傳染」，只要少量的病毒即可引發感染症狀，只要是因學生手部衛生習慣差、接觸或食用受患者嘔吐物或排泄物污染的食物。
另病毒也可藏匿在患者汙染的水龍頭、教室桌椅、門把、扶手等位置，再藉由觸摸口、鼻及用餐時進入人體，學生間於課堂密集交流，一旦有疫情發生，若未及時採取防疫措施，病毒會在無意間一傳十、十傳百。
近兩周因校園腹瀉群聚事件頻傳，衛生局呼籲應落實校園環境的清消工作，並勤洗手，如果出現症狀應迅速就醫及在家休養，避免一時輕忽造成疫情擴大。
衛生局提醒防疫重點如下：
1、入門記得「洗手、洗臉、換衣服」：阻絕病毒在家門外；2、兒童玩具(尤其是帶毛玩具)時常清洗；3、注意居家環境清潔消毒及通風，食物應徹底煮熟再食用；4、若有疑似症狀盡速送醫，生病在家休息，不成為傳染源；5、家中第二小孩，做好隔離照護；6、處理糞便、嘔吐物請戴口罩與手套再以5000ppm漂白水處理。
(中時)
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