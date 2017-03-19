2020年上海戶籍老人將超530萬

《解放日報》報導，上海是全國老齡化程度最高的城市之一，預計到2020年，全市戶籍老人數量將超過530萬。屆時，空巢現象會更加明顯。「老有所養」、「養有所醫」，讓每個人都有尊嚴地老去，是每個家庭都關注的話題，然而如何撫平老人們內心的孤獨，這是目前上海為老服務面臨的困境和挑戰。

(旺報)