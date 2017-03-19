新竹市心耕翰墨書法聯展 傳承客家書藝

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「心耕翰墨-竹溪翰墨協會書法聯展」即日起於新竹市客家文化會館登場，展出60餘件客家書藝，展現客家人奮發向學的門風，邀民眾欣賞筆墨相發的美妙韻趣。

新竹市政府文化局表示，此次展覽主題「心耕翰墨」，是「新竹市竹溪翰墨協會」會員們平時揮灑翰墨辛勤習字創作，用心編織、以筆耕耘、寄情浩瀚書藝，將當下的思緒呈現在薄紙之上，展期即日起至4月23日。

文化局表示，新竹市竹溪翰墨協會於民國88年成立，期間舉辦過數次展覽、出版作品集；協會成員來自社會各個階層書法愛好者，透過指導老師的教導，舉辦書藝相關知性之旅外，並邀請地方上書藝名家辦理藝文講座，提升會員們在藝術層面的高度與廣度。

竹市文化局表示，書法是中國文學衍生的藝術，以文字為基礎，散發出黑與白的層次，及點、線、面美的形式，再佐以詩詞、文章，藉以表達心靈的修養及人格的陶冶，有形、無形的提升了生活內涵及氣質。

文化局表示，新竹市客家人口約有13萬6000人，約占全市1/3人口數，客家會館位於東區客家聚落中心，透過各項展覽及活動課程，持續推動客家文化，以創造客家文化傳承。1060319

(中央社)