川普來了 沙烏地向東看對陸示好備籌碼

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼日前訪問中日等國。學者分析，因美國總統川普的中東政策未明，讓沙國「向東看」，包括沙國「2030願景」與中國「一帶一路」對接，是為了未來與美國對話準備籌碼。

沙烏地阿拉伯近年來正強化在東亞的聯盟關係，沙爾曼日前相繼訪問日本與中國大陸，分別與日本首相安倍晉三、中國大陸國家主席習近平會面。

沙爾曼訪問北京期間，中沙簽署約650億美元的備忘錄和意向書，涵蓋投資、科技、基礎設施、能源和航太等35個大項目，包括無人機的生產合作、中方公司在沙國參石化企業協議等。

沙爾曼訪問東京期間，日沙兩國領袖發表協議文件「日本與沙烏地願景2030」，主要內容是建立經濟特區，促進日企進駐沙烏地。

俄羅斯衛星網報導，由於川普的中東政策不明朗，讓沙國的外交「向東看」，而中國大陸也巧妙地利用這一局面，分別與沙烏地阿拉伯和伊朗建立起緊密關係，這是世界「大棋局」重新安排的信號。

報導引述中國大陸對外經濟貿易大學全球化與中國現代化問題研究所所長王志民指出，2008年之後，因石油價格一路下跌，沙國面對經濟轉型困境，習近平近年來為中國轉型祭出的「一帶一路」，可說是合作契機。

不過，他也說，沙國不會把雞蛋放到一個籃子裡。「他們與莫斯科保持良好關係，利用中國項目和美國搞平衡」。總體來說，他們是在為將來與美國對話準備籌碼，因為美國目前還未確定在中東地區的主要戰略。

「沙烏地阿拉伯2030國家發展願景計畫」（Saudi Vision 2030），旨在減少沙國對於石油輸出的經濟依賴，確保永續發展。1060319

(中央社)