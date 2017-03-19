G20財長會議 採納加強經濟韌性原則
全球金融領袖今天在20國集團（G20）財長會上採納可增加經濟韌性對抗未來衝擊的方案，包括建議強化政策架構，善用開放市場好處。
路透社報導，德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）在20國集團於德國巴登巴登（Baden-Baden）會議結束後召開記者會表示：「全球經濟當然還是會有風險，有些人甚至認為風險已經升高了。」
「這就是善加準備極其重要的原因。」他還說，強化經濟韌性對抗未來衝擊，是德國擔任20國集團主席國的優先要務之一。
蕭伯樂表示，這份原則包括多項政策建議，例如對勞動市場規範的建議，以及對國際貿易以及「開放市場重要性」的建議。
這份文件名為「20國集團經濟體韌性原則記要」，圍繞房地產、公共金融、私人金融、貨幣政策和對外貿易等5大主題，列出「加強總體經濟基礎與政策架構，利用開放貿易和國際資本流好處」等建議。
方案也呼籲各國政府「確保整個經濟都能廣為分享貿易益處」。1060319
(中央社)
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