搖滾樂莎翁查克貝瑞過世 群星哀悼

搖滾音樂先驅、巴布狄倫譽為「搖滾樂莎翁」的查克貝瑞（Chuck Berry）今天過世，享壽90歲。

查克貝瑞讓人聽了想舞動雙腳的音樂旋律和動感十足的表演臺風，協助定義了現代青年文化。

密蘇里州聖路易市（St. Louis）外的聖查爾斯郡（St. Charles County）警方表示，救護人員接獲報案電話後趕赴藝人貝瑞家，發現他已不省人事，施行急救卻仍回天乏術。警方表示，貝瑞於當地時間下午1時26分過世。

路透社報導，儘管「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）被冠上搖滾樂之王稱號，這個美譽用在查克貝瑞身上也不為過。他身處1950年代搖滾樂早期階段，崛起成為此類型音樂的首位巨星級吉他手和作曲家。

查克貝瑞1958年暢銷金曲「Johnny B. Goode」的影響力和辨識度之廣，讓美國太空計畫都選它當作搖滾音樂代表，在旅行家（Voyager）太空船上播放給可能的外星生物聆聽。

1956年的「Roll Over Beethoven」則是1種搖滾樂宣示，魅力十足的查克貝瑞敦促DJ關掉古典音樂、改播年輕世代的新音樂類型。

查克貝瑞代表作還包括「Maybellene」和「Sweet Little Sixteen」。

查克貝瑞闖蕩樂壇時，美國大部分地區仍實施種族隔離政策，但他強而有力的節拍、十足活力和臺風很難讓年輕人不愛，無論哪個膚色的聽眾都一樣。

查克貝瑞過世消息傳出後，「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）讚他為史上最偉大搖滾樂藝人。他在推特（Twitter）寫說，「查克貝瑞是搖滾樂最偉大的實踐家、吉他手，也是有史以來最了不起的搖滾樂作曲家。」

洛史都華（Rod Stewart）說，「一切始於查克貝瑞。他啟發了我們所有人。我買的第1張唱片就是查克貝瑞的『Live at the Tivoli』，我的人生從此改觀。」

凱斯李查茲（Keith Richards）說：「我最亮的一盞明燈已經熄滅。」

連作家史蒂芬‧金（Stephen King）都說：「查克貝瑞過世，我的心都碎了。不過90歲對搖滾樂來說並不壞。永遠的Johnny B. Goode。」

法新社報導，查克貝瑞去年過90歲大壽時意外宣布他已錄製個人38年來的首張唱片。這張名為「查克」的唱片預計今年推出。（譯者：中央社蔡佳敏）1060319

(中央社)