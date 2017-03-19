LPGA》創建者盃第3輪40多人飆6字頭 龔怡萍67桿僅「中上」

瑞典好手諾琪絲特飆61桿，改寫賽史54洞紀錄。(美聯社資料照)

創建者盃第3輪仍是小鳥滿場飛，74位晉級選手多達42人揮出6字頭成績，瑞典第1高手諾琪絲特成了這天「鳥后」，全場抓到9隻小鳥，外加1隻老鷹，飆出61桿(-11)，以總桿195桿(-21)躍居首位，同時改寫日本女將宮里藍2013年保持的賽史54洞197桿(-19)紀錄。前兩輪領先的泰國女將艾莉雅與美國好手路伊絲，這輪再度揮出同桿的66桿，以197桿並列第2。

龔怡萍第3輪67桿排名上升21名，暫居並列第33。(美聯社資料照)

唯一晉級的台灣女將龔怡萍，也是第3輪過半打出6字頭佳績其中1人，揮出三天來最佳成績67桿(-5)，換成在其他比賽，可能是當天前10成績，但這天只能算是「中上」，所幸這個成績讓她得到排名上升21名的回饋，以總桿205(-11)從出發前並列第54，大幅上升至並列第33。

「球后」高寶璟第3輪也揮出本季單輪最佳鳥成績63桿，當天成績僅次於諾琪絲特的61桿，以200桿(-16)與前球后韓國朴仁妃及美國赫絲特、柯達並列第7，決賽輪仍有機會爭逆轉勝。

(中時電子報)