影射收回扣 桃市議員張火爐神明前立誓證清白

桃園市議員張火爐19日舉辦遭抹黑澄清大會，並有多名議員到場力挺。(賴佑維攝)

桃園市議員張火爐19日舉辦遭抹黑澄清大會，大批支持者到場。(賴佑維攝)

桃園市議員張火爐因楊梅區錫福宮廟務問題，認為遭抹黑，因此19日前往錫福宮立誓，證明清白。(賴佑維攝)

桃園市議員張火爐19日在錫福宮立誓澄清，反方準備好3隻公雞準備邀請張火爐一起「斬雞頭」，所幸並未成真。(賴佑維攝)

桃園市議員張火爐因楊梅區廟宇錫福宮廟務問題，1月酒後嗆里長要開槍。事後反方發傳單暗指張火爐涉收回扣，19日張火爐召開說明澄清會，並在錫福宮內三跪九叩，向神明發誓自身清白，也有多名議員到場相挺。

今年1月，張火爐酒後到楊梅區秀才里長辦公室，因為錫福宮主委改選事件，向里長嗆聲「要開槍」。事後影片被上傳網路，引起軒然大波，事後張火爐也出面道歉。但近日有傳單在楊梅地區流傳，以「某議員」影射張火爐與錫福宮主委傅標榮收受廟宇工程回扣。

張火爐19日和妻子先到錫福宮內，焚香後向神明行三跪九叩，並念禱文證明自己清白。隨後到廟宇前廣場，並在多名議員陪同下，向楊梅鄉親說明事件始末。此外原本反方準備3隻公雞，邀請張火爐及傅標榮要一起「斬雞頭」，一起證明清白。但張火爐方認為不妥，加上警方也以「動保法」勸導，3隻公雞才免於被斬。

(中時)