三一九13週年 詹啟賢懶人包說分明

三一九槍擊案13年，前國民黨副主席詹啟賢今天說，本案究竟是真是假、是否槍傷、是否買兇後滅口，至今沒有答案，但奇美醫院和他在此過程絕無角色，除了醫療專業外，絕無他想。

詹啟賢也在臉書貼出自己照片，說了一段「鹹語錄」，「我就搞不懂，319槍擊案，到底跟我什麼關係，是我開的槍嗎？」

詹啟賢因三一九槍擊案發生時擔任奇美醫院院長，曾遭質疑在三一九槍擊案的角色，他上午在臉書上傳「319槍擊案說分明之奇美醫院懶人包」，強調除了醫療專業，絕無他想。

詹啟賢上傳的懶人包重點說明如下：

重點1：真相是怎麼調查？

答：三一九事件後經由各方人士組成真相調查委員會，組成的人員由立法院各黨（政）團依據立法院各政黨席次比例推薦，並非當時執政的民進黨所主導，而且更有2位成員為日後法務部長。

重點2：三一九槍擊發生後，為何送到奇美醫院？

答：槍擊事件的熱點（發生地），確實距其他醫院較近，但是車隊停下，隨扈醫師檢查傷口，並決定送醫的地點，已在台南市文賢路1122巷口。確認陳水扁受傷後，考量道路寬度、需經路口數，還有迴車或順行的便利性，奇美確實是當下距離最近，能夠最快送達的醫院。

重點3：陳水扁的傷口是送至奇美醫院後造假出來的嗎？

答：事發後從陳水扁走進醫院至護送出院的過程，全程都有監視器攝影。謠傳的傷口造假事件，不可能在監視畫面中進行，更不可能隻手遮天。奇美醫院清白無構陷，治療過程完全都有畫面。

重點4：奇美小護士的傳聞到底是真的還是假的？

答：三一九事件後前立法委員王鍾渝曾接獲一名陌生男子電話，開啟奇美小護士之說，但是消息來源與護士名字卻問不出來，奇美醫院也查無此人。小護士之說純屬虛構，所傳述的故事，與事實並無雷同，也無巧合。

重點5：詹啟賢到底事前知不知道會有槍擊發生？

答：當時身為奇美院長的詹啟賢遭受各界質疑，其實事發當天詹啟賢與平常的行程一樣去理髮院理髮，沒想到竟發生槍擊事件。

重點6：槍擊事件的內容眾說紛紜，到底有哪些是錯誤的傳言？

答：三一九是真是假、是否槍傷、是否買兇後滅口，至今仍沒有答案。但奇美醫院和詹啟賢在此過程絕無角色，除了醫療專業外，絕無他想。1060319

(中央社)