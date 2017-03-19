守護翡翠水庫 環團反對北宜直鐵

環保團體今天在台北市政府前舉辦記者會並演出行動劇，要求政府加強保護水源區，並反對北宜直線鐵路開發，以保護翡翠水庫的水源。

22日是聯合國訂定的世界水資源日，環保團體台灣水資源保育聯盟今天結合多個團體在北、中、南同步串聯，發起守護包含翡翠水庫、鯉魚潭水庫、濁水溪、曾文溪、二仁溪及高屏攔河堰行動，希望大家珍惜日益短缺的水資源。

翡翠水庫是涵養大台北地區近600萬人民的水源，環團呼籲政府應該重視水質安全。台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，翡翠水庫是目前全台水質最優的水庫，但近日卻有立委及財團要讓北宜直鐵經過翡翠水庫的集水區，屆時勢必會惡化水質、水量並造成淤積。

草山生態文史聯盟理事長文海珍則表示，今年是枯旱的一年，除了翡翠水庫外還維持在8成以上的水量外，其他水庫都已只剩4至5成，除了因為台北雨量比較正常外，最重要的是翡翠水庫集水區的保育設計做得比較好，政府不應該為了節省時間而來蓋這條直線鐵道。

環團指出，2015年蘇迪勒颱風因南勢溪上游表土沖刷，讓水濁度一下飆高到3萬9000度，可以顯見水庫集水區保育的重要性，未來氣候變遷的威脅將愈來越大，水資源風險也越來越高，呼籲台北市政府要有遠見，不要為了縮短幾分鐘的通車時間，而危害市民的用水安全。

環團最後也遞交陳情書給台北翡翠水庫管理局副局長李延財，李延財表示，感謝大家對翡翠水庫的關心，翡翠水庫局職責就是守護大台北水源命脈，對保護水源不遺餘力，請大家放心。1060319

(中央社)