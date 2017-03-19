一例一休狀況多 江啟臣：朝令夕改又何妨

國民黨立委江啟臣今天表示，一例一休政策倉促上路，造成狀況不斷，總統蔡英文希望「三輸變三贏」，但錯誤的政策不改不修，如何能夠呢？錯誤的政策朝令夕改又何妨？

一例一休政策上路後，各界反應不一，江啟臣今天透過臉書表示，錯誤的政策不改不修，如何三輸變三贏；錯誤的政策朝令夕改又何妨？

江啟臣指出，回顧去年的勞動基準法修法，其本意是讓大家享受「週休二日」的好處，修法的重點包括砍掉7天假、實施一例一休，修正加班費計算方式，修正特別休假及吹哨子條款。沒想到放假經濟效應還沒產生，僵化的規定已經讓勞工、雇主無所適從，社會群起反彈，地方政府也不願配合。

他說，這次勞基法新制也帶動各類成本支出，以休息日加班費影響最大，特別是「做一給四」、「做四給八」的算法，讓老闆不敢輕易請員工加班。非技術性工作不是另外找部分工時勞工，就是以派遣工代替；技術性工作若入不敷出，則乾脆減班。

江啟臣表示，目前各地方政府採取消極不配合的手段抵制勞基法新制，社會各界莫不期待政府能盡快修正缺失，錯誤的政策朝令夕改又何妨？呼籲政府儘速研擬配套方案，消弭因惡法引起的社會紛亂，讓社會經濟之發展重新回復至正常軌道。1060319

(中央社)