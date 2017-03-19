金門假日市集開賣 好吃好玩好熱鬧
金門金城鎮「西門假日市集」今（19）日在外武廟廣場登場，21個琳瑯滿目攤位吸引人潮蜂擁來到。主辦單位期待在全台10大觀光小城之一的后浦古樸小鎮，打造1處轉彎遇見幸福，好吃、好玩又好看的快樂小商圈，在紅男綠女穿梭來去中，揭開熱鬧的序幕。
這項由金門縣工商發展投資策進會與金城鎮西門社區發展協會共同主辦的「假日市集」，首場共有21個攤位參加，展出包括創意懶人包、太陽能好用小物、飾品、天然手工皂、燕窩皂、時尚眼鏡、皮件、多肉植物、蜂蜜、咖啡和平民美食如抗性澱粉麵包、碳烤地瓜、大腸包小腸、港式臭豆腐及雞蛋糕、糖炒栗子、燒賣外，還有在金門已消失很久的棉花糖，以及當地難得一見的街頭書攤和肩頸推拿服務，五顏六色商品讓人眼花撩亂。
金門地檢署看好假日市集擠滿人潮，也在現場「插花」擺攤，進行法律常識宣導，同樣吸引 排隊人龍，意外成為最有「人氣」的攤位之一。
金城西門社區發展協會總幹事許寶雲表示，坐落於后浦小鎮一隅的「西門假日市集」，位於城區交通要衝地帶，四面八方往來人潮不斷，期待在縣工策會的協助和鄉親支持下，打造成為常態化，可以帶動地方發展的特色小商圈，而不只是放煙火式的活動。
縣府參議許寬也表示，推動「西門假日市集」用意在活絡地方經濟外，也在提供創業青年1座實踐場域，讓他們通過進駐市集擺設攤位，展現自己的創意和特色商品，或透過與廠商的媒合運作，實現自己「築夢」、「圓夢」的目標，未來將進一步由縣府建設處、工策會與西門社區協會輔導規畫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。