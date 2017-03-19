金門假日市集開賣 好吃好玩好熱鬧

金門金城鎮「西門假日市集」今天在外武廟廣場登場。（李金生攝）

西門假日市集開幕，吸引不少大陸遊客來到。（李金生攝）

西門假日市集提供青年創業，圓夢、築夢的實踐場域。（李金生攝）

金門碧山特色咖啡也應邀參展，現場瀰漫怡人香氣。（李金生攝）

好久不見的棉花糖，小朋友好開心喔！（李金生攝）

金門地檢署「插花」擺攤，「人氣」也很旺。（李金生攝）

金門難得一見的街頭書攤，吸引不少愛書人選購。（李金生攝）

縣府參議許寬（右）代表陳福海縣長出席，強調將輔導假日市集常態化。（李金生攝）

金門金城鎮「西門假日市集」今（19）日在外武廟廣場登場，21個琳瑯滿目攤位吸引人潮蜂擁來到。主辦單位期待在全台10大觀光小城之一的后浦古樸小鎮，打造1處轉彎遇見幸福，好吃、好玩又好看的快樂小商圈，在紅男綠女穿梭來去中，揭開熱鬧的序幕。

這項由金門縣工商發展投資策進會與金城鎮西門社區發展協會共同主辦的「假日市集」，首場共有21個攤位參加，展出包括創意懶人包、太陽能好用小物、飾品、天然手工皂、燕窩皂、時尚眼鏡、皮件、多肉植物、蜂蜜、咖啡和平民美食如抗性澱粉麵包、碳烤地瓜、大腸包小腸、港式臭豆腐及雞蛋糕、糖炒栗子、燒賣外，還有在金門已消失很久的棉花糖，以及當地難得一見的街頭書攤和肩頸推拿服務，五顏六色商品讓人眼花撩亂。

金門地檢署看好假日市集擠滿人潮，也在現場「插花」擺攤，進行法律常識宣導，同樣吸引 排隊人龍，意外成為最有「人氣」的攤位之一。

金城西門社區發展協會總幹事許寶雲表示，坐落於后浦小鎮一隅的「西門假日市集」，位於城區交通要衝地帶，四面八方往來人潮不斷，期待在縣工策會的協助和鄉親支持下，打造成為常態化，可以帶動地方發展的特色小商圈，而不只是放煙火式的活動。

縣府參議許寬也表示，推動「西門假日市集」用意在活絡地方經濟外，也在提供創業青年1座實踐場域，讓他們通過進駐市集擺設攤位，展現自己的創意和特色商品，或透過與廠商的媒合運作，實現自己「築夢」、「圓夢」的目標，未來將進一步由縣府建設處、工策會與西門社區協會輔導規畫。

(中時)

現場商品琳瑯滿目，讓人應接不暇。（李金生攝）

香味四溢的美食，吸引民眾大快朵頤。（李金生攝）