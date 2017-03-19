安心亞被嗆體重是蔡依林兩倍 天后一句話暖心回應

安心亞被阿KEN虧體重是Jolin兩倍，蔡依林回答超暖心！(中時資料照片)

宅男女神安心亞近來受雜誌之邀，變身特派時尚記者，前進米蘭參加時裝周，看時裝也看大明星，還幸運訪到「同鄉人」蔡依林，安心亞大讚Jolin天后氣場爆發，既漂亮又亮眼，一眼就注意到她！沒想到阿KEN竟說眼裡只有安心亞，因為：「妳的體重是蔡依林的兩倍」，讓安心亞猛翻白眼，反嗆：「你很煩耶！」，兩人鬥嘴超級好笑。

據《ETtoday》報導，昨蔡依林被問到去米蘭遇見安心亞一事，直呼：「在那邊遇到她我覺得很溫暖，可以遇到認識的人」，而得知安心亞被阿KEN嘲笑一事，天后忙幫補血，表示：「她比我高呀！」，還讚安心亞每天都穿得很漂亮，「我希望之後可以再看到她」，展現親民和善的一面。

(中時電子報)