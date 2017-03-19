輪椅族專屬歌劇院 沉醉張正傑大提琴聲中

張正傑輪椅歌劇音樂會昨天下午在高捷美麗島站「光之穹頂」舉行。（主辦單位提供）

大提琴家張正傑輪椅歌劇音樂會演出人員與輪椅族合影。（主辦單位提供）

張正傑輪椅歌劇音樂會昨天下午在高捷美麗島站「光之穹頂」舉行，節目最後與輪椅族共舞。（主辦單位提供）

大提琴家張正傑與中鋼集團教育基金會合作，昨天下午在高雄捷運美麗島站舉行輪椅歌劇院音樂會，有輪椅族及其陪伴者約100多人到場聆賞，場面溫馨，十分精彩。

中鋼集團長期致力於社會公益及回饋，這次第3度與張正傑及高雄捷運合作，音樂會由高雄市社會局指導、中鋼集團贊助、高捷協辦；邀請國際知名男高音王典、女高音蔣啟真，由小提琴家林天吉、梁茜雯、中提琴家徐曉虹及張正傑的大提琴，以弦樂四重奏伴奏，帶來多首膾炙人口的經典歌劇曲目，例如「卡門」、「魔笛」、「月亮之歌」等。

將複雜難懂的歌劇，展現得平易近人，而現場輪椅族朋友們，也和家人一起在擁有國際級公共藝術「光之穹頂」的高捷美麗島車站裡，一同聽歌劇，享受悠閒的周末午后。

音樂會開演前，張正傑也特邀小兒科醫師何宇苓、皮膚科醫師鄭惠文，提供輪椅族朋友相關的醫療諮詢服務；其中鄭惠文是第2年遠道從台北南下參加，而何宇苓是第3年擔任這項醫療服務志工。

節目最後，張正傑特別邀請現場的輪椅族朋友跟著圓舞曲的音樂一起繞著共舞，大家隨著音樂家所演奏的音樂，一同繞著舞台旋轉起舞，就像旋轉木馬一樣，台上台下打成一片，場面令人動容。

社會局長姚雨靜、高捷總經理陳瑞騰昨天也出席這場音樂會。

(中時)