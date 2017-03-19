浙江數百噸危險廢棄汙泥 竟被作成磚
中國大陸浙江省一家電解廠的數百噸危險廢棄物汙泥被運至安徽省一家窯廠製成磚，當地警方目前調查中，已扣押3名嫌疑人。
大陸澎湃新聞今天報導，有市民舉報，浙江省麗水縉雲縣一家五金製品有限公司的電鍍汙泥近來遭非法轉移到安徽省一家窯廠。汙泥中的鎘、鎳、總鉻超標，屬危險廢棄物。
安徽省五河縣環保局官員說，窯廠去年就停產了，不停產之前，這些汙泥全部摻進土裡燒成磚了。
報導說，這家窯廠在未取得危險廢棄物經營許可證，把危險廢棄物摻入土中準備燒製成磚，屬於非法傾倒處置危險棄廢物，因涉案危險廢棄物數量較大，涉嫌構成環境汙染犯罪。當地官員已把此案轉由警方偵查。
五河縣警方說，因窯廠經營不好，取土困難，窯廠去年已經停工，危險廢棄物轉運到五河縣後，窯廠負責人原打算今年春天再燒磚。
警方目前已扣押3名嫌疑人，包括1名涉名運輸環節的人員及窯廠負責人。案件正在調查中。1060319
(中央社)
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